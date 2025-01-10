Вучич: "Газпром нефть" має вийти зі складу акціонерів сербської нафтової компанії

Російській "Газпром нефти" дали 45 днів на те, щоб вийти зі складу сербської нафтової компанії NIS. Це пояснюється санкціями США.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вони (США - ред.) вимагають від нас повного виходу росіян з NIS, виходу, а не скорочення", - розповів Вучич.

За його словами, термін, протягом якого Сербія має врегулювати це питання з росіянами - не пізніше 10 березня.

Будь-яка угода має бути схвалена Управлінням з контролю за іноземними активами США, сказав Вучич.

Варто зауважити, що контрольний пакет акцій NIS належить "Газпром нефти", яка володіє 50 % акцій, і "Газпрому", який володіє 6,15 % акцій. Уряд Сербії володіє ще 29,87%, інші акції належать дрібним акціонерам.