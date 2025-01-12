Призупинення подачі газу з Азербайджану до Сербії не буде, - Вучич

Учора президент Сербії Александар Вучич заявив, що Азербайджан припинив постачання газу його країні. Сьогодні він поінформував, що зупинки подачі газу не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Наші брати і друзі з Азербайджану щойно повідомили мені, що, незважаючи на об'єктивні проблеми, викликані форс-мажорними обставинами, припинення подачі газу до Сербії не буде", - ідеться в повідомленні. Вучич також висловив подяку Азербайджану та президенту Ільхаму Алієву, зазначивши, що чекає на нього скоро в Белграді.