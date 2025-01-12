Приостановки подачи газа из Азербайджана в Сербию не будет, - Вучич
Вчера президент Сербии Александар Вучич заявил, что Азербайджан прекратил поставки газа его стране. Сегодня он проинформировал, что остановки подачи газа не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, приостановки подачи газа в Сербию не будет", - говорится в сообщении.
Вучич также выразил благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву, отметив, ждет его скоро в Белграде.
Что предшествовало
Напомним, в декабре 2024 года глава сербского правительства Милош Вучевич заявил, что Соединенные Штаты готовят санкции в отношении нефтегазовой компании Сербии из-за российской доли.
В пятницу, 10 января, США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. В то же время ограничения коснулись и сербской компании, которая связана с "Газпром нефтью". Речь идет о нефтегазовой компании NIS, более 50% которой принадлежит "Газпрому".
В тот же день Вучич заявил, что "Газпром нефть" долга выйти из состава акционеров NIS. На это компании дали 45 дней.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.