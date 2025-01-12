Приостановки подачи газа из Азербайджана в Сербию не будет, - Вучич

Вчера президент Сербии Александар Вучич заявил, что Азербайджан прекратил поставки газа его стране. Сегодня он проинформировал, что остановки подачи газа не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, приостановки подачи газа в Сербию не будет", - говорится в сообщении. Вучич также выразил благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву, отметив, ждет его скоро в Белграде.