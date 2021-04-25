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Из-за признания геноцида армян. Посла США вызвали в МИД Турции

Автор: Даша Харченко

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции. Это случилось после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Турции сообщил американскому послу, что заявление США "не имеет под собой правовой основы", а также, что Анкара "отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает".

24 апреля президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Байден стал первым президентом США за 40 лет, который публично признал массовые убийства 1915 года геноцидом.

После этого американские посольства и консульства в Турции объявили о приостановке своей деятельности. Дипломаты порекомендовали избегать территорий вокруг правительственных зданий США и соблюдать меры предосторожности в местах сбора американцев и других иностранцев.

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Новости Украины ТурцияСоединенные Штаты Америкигеноцид армянгеноцид