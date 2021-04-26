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Признание США геноцида армян: Турция готовит ответ за "возмутительное" заявление

Автор: Артур Родивилов

Заявление президента США Джо Байдена о признании убийств армян в Османской империи геноцидом является "просто возмутительным". Турция ответит на него в ближайшие месяцы.

Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин, передает Reuters.

Парламент Турции сделает заявление в связи с шагами США, указал Калин.

"В ближайшие дни и месяцы будет реакция различных форм и степеней", - сказал Калин.

Турецкие власти будут отвечать на это "очень неудачное и несправедливое заявление", заверил он. По его словам, позиция американского президента не подтверждена историческими фактами.

Напомним, Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.

До этого Байден заявил Эрдогану, что намерен признать геноцид армян.

Напомним, в 2019 году администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признавала геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

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Новости Украины Турциягеноцид