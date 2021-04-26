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Визнання США геноциду вірмен: Туреччина готує відповідь за "обурливу" заяву

Автор: Артур Родивилов

Заява президента США Джо Байдена про визнання вбивств вірмен в Османській імперії геноцидом є "просто обурливою". Туреччина відповість на нього в найближчі місяці.

Про це заявив офіційний представник турецького президента Ібрагім Калін, передає Reuters.

Парламент Туреччини зробить заяву у зв'язку з кроками США, вказав Калін.

"Найближчими днями та місяцями буде реакція різних форм і ступенів", - сказав Калін.

Турецька влада відповідатиме на цю "дуже невдалу і несправедливу заяву", запевнив він. За його словами, позиція американського президента не підтверджена історичними фактами.

Нагадаємо, Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом.

До цього Байден заявив Ердогану, що має намір визнати геноцид вірмен.

Нагадаємо, у 2019 році адміністрація 45 президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнавала геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році.

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