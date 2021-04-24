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Турция резко отреагировала на признание Байденом геноцида армян: подрывает доверие

Новина українською → Анкара, Суббота 24 апреля 2021 20:04
Турция резко отреагировала на признание Байденом геноцида армян: подрывает доверие Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia/by.Preiss _MSC)
Автор: Анастасия Рокитна

Турция полностью отвергла заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян. В МИД страны заявили, что это подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он заявил, что слова не могут изменить или переписать историю.

"Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал он.

Также в заявлении МИД Турции говорится, что слова Байдена подрывают отношения между Вашингтоном и Анкарой.

"Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе", - говорится в заявлении.

Отметим, сегодня Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом.

До этого Байден заявил Эрдогану, что намерен признать геноцид армян.

Напомним, в 2019 году администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признавала геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

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