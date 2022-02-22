Признание "ДНР" и "ЛНР": глава ОБСЕ просит Россию воздержаться от военного вмешательства

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау отреагировал на российское признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В частности, призвал Россию воздержаться от военного вмешательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы ОБСЕ Збигнева Рау.

"Что касается решения президента России Владимира Путина, мы выражаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений", - отметил он.