ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Визнання "ДНР" і "ЛНР": глава ОБСЄ просить Росію утриматися від військового втручання

Новость на русском →
Варшава, Вівторок 22 лютого 2022 00:08
Визнання "ДНР" і "ЛНР": глава ОБСЄ просить Росію утриматися від військового втручання Фото: глава ОБСЄ Збігнєв Рау (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау відреагував на російське визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". Зокрема, закликав Росію утриматися від військового втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови ОБСЄ Збігнєва Рау.

"Що стосується рішення президента Росії Володимира Путіна, ми висловлюємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо Російську Федерацію утриматися від будь-якого військового втручання для реалізації цього рішення і враховувати довгострокові наслідки для міжнародних відносин", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін після визнання "ЛДНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас.

РБК-Україна також публікувало перші відео з російськими військовими колонами, які заходять в окремі райони Донецької та Луганської областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ ДНР ЛНР Вторгнення Росії до України
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі