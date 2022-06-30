Признаков создания ударных групп со стороны Беларуси нет, - Генштаб

Генштаб не видит признаков формирования ударных групп со стороны Беларуси.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Он отметил, что противных проводит определенные мероприятия - как Вооруженные силы Беларуси, так и некоторые подразделения Вооруженных сил России.
"Но еще раз подчеркиваю, признаков формирования наступательной группировки со стороны Беларуси в настоящее время нет", - добавил Громов.
Напомним, военнообязанных в Беларуси массово вызывают в военкоматы.
Кроме того, Беларусь проверяет возможность начала мобилизации в нескольких регионах.