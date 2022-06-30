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Ознак створення ударних груп з боку Білорусі немає, - Генштаб

Фото: ознак створення ударних груп з боку Білорусі немає (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генштаб не бачить ознак формування ударних груп з боку Білорусі.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Він зазначив, що противних проводить певні заходи - як Збройні сили Білорусі, так і деякі підрозділи Збройних сил Росії.

"Але ще раз наголошую, ознак формування наступального угруповання з боку Білорусі на даний час немає", - додав Громов.

Нагадаємо, військовозобов'язаних у Білорусі масово викликають у військкомати.

Окрім того, Білорусь перевіряє можливість початку мобілізації у кількох регіонах.

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БілорусьГенштаб ВСУ