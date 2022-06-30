В Беларуси начали массово вручать повестки в военкомат
В Беларуси военнообязанных массово вызывают в военкоматы, якобы на учения. В частности, речь идет о жителях Гомельской области, которая граничит с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Зеркало".
Уже несколько дней белорусы сообщают о вызовах в военкоматы военнообязанных мужчин и женщин.
"Судя по сообщениям читателей, массово повестки стали присылать последние три-четыре дня", - говорится в сообщении.
Также издание отмечает, что в повестках, которые вручают военнообязанным, не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат. Зато за неявку угрожают ответственностью.
"О вызовах в военкоматы в течение ближайшего месяца нам рассказали читатели из столицы, а также Гродненской, Могилевской и Витебской областей. Где-то сверяют данные, где-то вызывают на учения", - сообщает "Зеркало".
В то же время в военкоматах аргументируют повестки мобилизационными учениями.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что военное командование Беларуси проверяет возможности начала мобилизации в нескольких регионах.
Как известно, с 22 июня в Беларуси проходят мобилизационные учения. По данным Минобороны страны, целью учений является проверка готовности военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению.