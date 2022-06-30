В Беларуси начали массово вручать повестки в военкомат

В Беларуси военнообязанных массово вызывают в военкоматы, якобы на учения. В частности, речь идет о жителях Гомельской области, которая граничит с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание " Зеркало ".

Уже несколько дней белорусы сообщают о вызовах в военкоматы военнообязанных мужчин и женщин.

"Судя по сообщениям читателей, массово повестки стали присылать последние три-четыре дня", - говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что в повестках, которые вручают военнообязанным, не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат. Зато за неявку угрожают ответственностью.

"О вызовах в военкоматы в течение ближайшего месяца нам рассказали читатели из столицы, а также Гродненской, Могилевской и Витебской областей. Где-то сверяют данные, где-то вызывают на учения", - сообщает "Зеркало".

В то же время в военкоматах аргументируют повестки мобилизационными учениями.