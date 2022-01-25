Тонкости дипломатической игры. Зеленский о выезде сотрудников посольств из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, то что некоторые страны эвакуируют своих дипломатов из Украины не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. При этом он подчеркнул, что Украина работает с партнерами для деэскалации ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.
"Посольства стран ЕС и многие другие покидают всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов - еще совсем не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща и действуем единой командой", - заявил он.
Напомним, Канада временно отзывает семьи своих дипломатов из Украины.
Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.
Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.