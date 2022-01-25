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Тонкости дипломатической игры. Зеленский о выезде сотрудников посольств из Украины

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, то что некоторые страны эвакуируют своих дипломатов из Украины не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. При этом он подчеркнул, что Украина работает с партнерами для деэскалации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

"Посольства стран ЕС и многие другие покидают всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов - еще совсем не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща и действуем единой командой", - заявил он.

Напомним, Канада временно отзывает семьи своих дипломатов из Украины.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.

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Владимир Зеленский