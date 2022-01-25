Тонкощі дипломатичної гри. Зеленський про виїзд співробітників посольств з України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, те що деякі країни евакуюють своїх дипломатів з України не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. При цьому він підкреслив, що Україна працює з партнерами для деескалації ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.
"Посольства країн ЄС та багато інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів - ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою", - заявив він.
Нагадаємо, Канада тимчасово відкликає сім'ї своїх дипломатів з України.
Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.
Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.