Зеленський і Трамп обговорюють "мегаугоду": Україна отримає зброю в обмін на дрони

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорюють угоду, яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів в інтерв'ю The New York Post.

Як пояснив Зеленський, під час останньої розмови з Трампом вони обговорили угоду, за якою Штати і Україна будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки.

За його словами, таким чином Україна зможе купити деяку американську зброю, але деталі цієї домовленості наразі не зрозумілі.

"Американський народ потребує цієї технології (дронів - ред.), і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій "з Америкою та іншими європейськими партнерами", згадавши Данію, Норвегію та Німеччину.