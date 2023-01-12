Призначення Герасимова відображає системні проблеми у РФ, - Пентагон

Призначення генерала Валерія Герасимова начальником Генерального штабу РФ як головного командувача "СВО" показує деякі системні проблеми, з якими зіткнулися російські військові з початку вторгнення в Україну.

Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВВС Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми говорили про деякі з них у плані проблем з логістикою, командуванням та управлінням, підтриманням боєздатності, моральним духом і, переважно, великою невдачею у досягненні стратегічних цілей, які вони поставили перед собою", - заявив він.

Райдер додав, що Пентагон продовжуватиме стежити за подібними кадровими перестановками в Росії.

"Я думаю, що світ хотів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України та порятунку життів невинних людей, а не витрачала час на численні перестановки в керівництві, і російські солдати та їхні сім'ї, ймовірно, теж хотіли б цього", - наголосив Райдер.

Нагадаємо, Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні.

Крім того, у жовтні Суровікіна було призначено новим командувачем окупантів в Україні.

Вже за місяць Суровікін вирішив вивести російські війська із Херсона.

США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.

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