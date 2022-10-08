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У РФ призначили нового командувача окупантами в Україні

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Москва, Субота 08 жовтня 2022 15:40
У РФ призначили нового командувача окупантами в Україні Фото: у РФ призначили нового командувача окупантами в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став генерал армії Сергій Суровікін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Відомо, що наприкінці червня цього року Суровікін почав командувати південним угрупуванням російських військ в Україні. Вона вела бойові дії у Золотому та Гірському Луганській області.

З березня по грудень 2017 року Суровікін був командувачем російського угрупування у Сирії, потім Путін призначив його головою ВКС. З січня до квітня 2019 року генерал знову керував військами РФ у Сирії. У сукупності Суровікін командував російським угрупуванням військ у Сирії понад рік.

Цікаво, що під час навчання у Військовій академії імені М. В. Фрунзе у вересні 1995 року був визнаний військовим судом Московського гарнізону винним у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Його засудили до року позбавлення волі умовно, незабаром судимість було знято.

Зазначимо, що ще у березні 2022 року Офіс Генпрокурора України оголосив підозру Суровікіну у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.

У РФ призначили нового командувача окупантами в Україні

Раніше ми писали, що після провалу в Лимані в Західному військовому окрузі (ЗВО) РФ призначено нового командувача. Ним став генерал-майор Роман Бердніков.

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