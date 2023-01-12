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Назначение Герасимова отражает системные проблемы у РФ, - Пентагон

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Вашинтон, Четверг 12 января 2023 22:58
Назначение Герасимова отражает системные проблемы у РФ, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер (flickr.com/osdpa)
Автор: Валерия Полищук

Назначение генерала Валерия Герасимова начальником Генерального штаба РФ в качестве главного командующего "СВО" показывает некоторые системные проблемы, с которыми столкнулись российские военные с начала вторжения в Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы говорили о некоторых из них в плане проблем с логистикой, командованием и управлением, поддержанием боеспособности, моральным духом и, в основном, большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой", - заявил он.

Райдер добавил, что Пентагон будет продолжать следить за подобными кадровыми перестановками в России.

"Я думаю, что мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении жизней невинных людей, а не тратила время на многочисленные перестановки в руководстве, и российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", - подчеркнул Райдер.

Напомним, Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине.

Кроме того, в октябре Суровикина был назначен новым командующим оккупантами в Украине.

Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.

США пытались воспрепятствовать попытке украинских военных ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, когда он приехал в зону боевых действий.

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