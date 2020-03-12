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Прийстайко объяснил, от чего зависит вступление Украины в НАТО

Новости » Политика     12.03.2020 - 10:24
Прийстайко объяснил, от чего зависит вступление Украины в НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина может вступить в НАТО несмотря на территориальный конфликт

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко пояснил, от чего зависит вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Пристайко в Twitter.

По словам Пристайко, вступление Украины в Североатлантический альянс не зависит от наличия территориального конфликта.

"В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом. Политическое решение по вступлению Украины будет зависеть от нашего развития - реформ, обеспечение демократии и верховенства права", - заявил он.

Прийстайко объяснил, от чего зависит вступление Украины в НАТО

Отметим, ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что Украина якобы не сможет вступить в НАТО из-за "внутреннего конфликта" и боевых действий на востоке.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт продолжит блокировать заседание Совета Украина-НАТО, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств. При этом Сийярто назвал абсурдным изображение политики Венгрии близкой к России.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО. По его словам, вступление Украины в Альянс является вопросом времени. Также он отметил, что на данный момент Украина представляет интерес для НАТО.

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