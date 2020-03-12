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Прийстайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО

Новини » Політика     12.03.2020 - 10:24
Прийстайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна може вступити в НАТО попри територіальний конфлікт

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пристайка в Twitter.

За словами Пристайка, вступ України в Північноатлантичний альянс не залежить від наявності територіального конфлікту.

"В основоположних документах НАТО немає положення про неможливість вступу країни з конфліктом. Політичне рішення щодо вступу України буде залежати від нашого розвитку - реформ, забезпечення демократії та верховенства права", - заявив він.

Прийстайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО

Зазначимо, раніше радник секретаря РНБО з питань реінтеграції й відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що Україна нібито не зможе вступити в НАТО через "внутрішній конфлікт" та бойові дії на сході.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО, поки Київ не відновить права національних меншин. При цьому Сійярто назвав абсурдним зображення політики Угорщини близькою до Росії.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв про прогрес у відносинах між Україною та НАТО. За його словами, вступ України до Альянсу є питанням часу. Також він зазначив, що на цей момент Україна представляє інтерес для НАТО.

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