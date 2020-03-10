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Венгрия продолжит блокировать заседания Совета Украина-НАТО

Новости » Политика     10.03.2020 - 16:33
Венгрия продолжит блокировать заседания Совета Украина-НАТО
Фото: Петер Сийярто (UN Geneva)

Венгрия настаивает на восстановлении прав венгров Закарпатья

Венгрия продолжит блокировать заседания Совета Украина-НАТО, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств. Об этом в венгерском парламенте заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает hungarytoday.hu.

По его словам, Совет Украина-НАТО будет заблокирован до тех пор, пока не будет изменена политика Киева по национальным меньшинствам. Он также отметил, что позиция Венгрии на мировой арене изображается как близкая к России, что является "абсурдом".

Сийярто отметил, что со стороны может показаться, что судьба 150 000 этнических венгров в Украине для Будапешта менее важна, чем геополитические соображения.

"Но для нас это меньшинство важнее любого геополитического вопроса", - подчеркнул министр.

Напомним, в феврале Венгрия внесла новые предложения по украинскому закону об образовании.

В частности, министр Сийярто предложил Украине приравнять венгерский к языку коренного народа.

Отношения Украины и Венгрии обострились после принятия закона об образовании, который обязывает преподавать в старших классах исключительно на украинском языке. Преподавание на языке коренных народов допускается в младших классах с постепенным его вытеснением с пятого класса и так далее.

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