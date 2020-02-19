В октябре Украина может рассчитывать на повышение статуса в НАТО, - Загороднюк

Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями. Об этом передает РБК-Украина.

При этом он отметил, что Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.

"Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ", - заверил Загороднюк.

Также министр добавил, что встречался с более десяти министрами обороны разных стран.

"В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически как Комиссия Украина - НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель", - уточнил министр.

Кроме того, он добавил, что в Украине постоянно работают советники министров обороны из стран НАТО, которые постоянно докладывают о ходе реформ.

"У нас здесь работают их советники, консультанты и наблюдатели, сообщают им о ходе реформ. Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен", - отметил министр.

Напомним, ранее Андрей Загороднюк провел встречу со своим немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауер на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Во время встречи Загороднюк выразил надежду, что Германия предоставит военно-политическую поддержку в вопросе обретения Украиной расширенного партнерства НАТО.