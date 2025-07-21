Прийом їжі в цей час - найгірший для серця: це мають знати всі

Пізній прийом їжі може серйозно зашкодити роботі серця та збільшити ризик захворювань. Варто звертати увагу не лише на склад раціону, а й на час останнього прийому їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today .

Чим шкідливі нічні перекуси

Кардіолог Вільям Краус сказав, що його головна рекомендація кожному пацієнту, який заходить до його кабінету - не їсти після вечері.

Варто уникати нічних перекусів, щоб підтримувати здорову вагу. Часто люди тягнуться до снеків та солодких напоїв, дивлячись телевізор ввечері та сидячи протягом тривалого часу, що є ще однією нездоровою звичною звичкою.

Їжа, з'їдена пізно вдень або безпосередньо перед сном, просто буде зберігатися, а не спалюватися для отримання енергії.

"Вашому організму це не потрібно, тому що це зайві калорії, що потрапляють у організм. Це також перериває сон, якщо ви їсте занадто близько до сну", - , попереджає Краус.

Нічний прийом їжі пов'язаний з підвищеним ризиком ожиріння, високого рівня холестерину та серцевих захворювань, а також прогресуванням артеріальної жорсткості.

Тому періодичне голодування може захистити серце, контролюючи запалення організмі.

Що варто робити

Лікар Наталі Азар радить припинити їсти щонайменше за три години до сну. Це дозволяє організму голодувати протягом ночі та переключитися на метаболічний режим, коли він потенційно спалює жир після вичерпання всіх джерел цукру, коли шлунок порожній.

Популярним варіантом є періодичне голодування 16:8, коли ви голодуєте 16 годин і їсте протягом восьмигодинного "вікна" вдень, що дозволяє вам закінчити прийом їжі досить рано, наприклад, з 10:00 до 18:00 або раніше.