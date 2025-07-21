Прием пищи в это время - худший для сердца: это должны знать все
Поздний прием пищи может серьезно навредить работе сердца и увеличить риск заболеваний. Стоит обращать внимание не только на состав рациона, но и на время последнего приема пищи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.
Чем вредны ночные перекусы
Кардиолог Уильям Краус сказал, что его главная рекомендация каждому пациенту, который заходит в его кабинет - не есть после ужина.
Стоит избегать ночных перекусов, чтобы поддерживать здоровый вес. Часто люди тянутся к снекам и сладким напиткам, смотря телевизор вечером и сидя в течение длительного времени, что является еще одной нездоровой привычкой.
Пища, съеденная поздно днем или непосредственно перед сном, просто будет храниться, а не сжигаться для получения энергии.
"Вашему организму это не нужно, потому что это лишние калории, попадающие в организм. Это также прерывает сон, если вы едите слишком близко ко сну", - предупреждает Краус.
Ночной прием пищи связан с повышенным риском ожирения, высокого уровня холестерина и сердечных заболеваний, а также прогрессированием артериальной жесткости.
Поэтому периодическое голодание может защитить сердце, контролируя воспаление в организме.
Что стоит делать
Врач Натали Азар советует прекратить есть минимум за три часа до сна. Это позволяет организму голодать в течение ночи и переключиться на метаболический режим, когда он потенциально сжигает жир после исчерпания всех источников сахара, когда желудок пуст.
Популярным вариантом является периодическое голодание 16:8, когда вы голодаете 16 часов и едите в течение восьмичасового "окна" днем, что позволяет вам закончить прием пищи довольно рано, например, с 10:00 до 18:00 или раньше.
Чтобы предотвратить чувство голода после еды, ешьте сытный ужин с большим количеством белка и клетчатки.
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