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Це м'ясо часто недооцінюють та уникають, але дарма: ось чим воно корисне

Четвер 19 червня 2025 09:15
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Це м'ясо часто недооцінюють та уникають, але дарма: ось чим воно корисне Яке корисне м'ясо часто недооцінюють (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Баранина - поживне та багате на білок м’ясо, яке часто недооцінюють через стереотипи про його жирність і специфічний смак. Насправді вона містить важливі мікроелементи та може бути цінним елементом збалансованого харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олени Доманської.

Користь баранини

За словами експерта, баранина - це чисте джерело білка, яке легко засвоюється, не викликає різких стрибків інсуліну, що важливо при інсулінорезистентності, діабеті 2 типу або проблемах із вагою.

До того ж містить менше гормонів і антибіотиків, порівняно з курятиною або свининою, особливо якщо м’ясо з локального фермерського господарства.

У складі також є залізо, цинк і вітамін B12, а це підтримка щитоподібної залози, наднирників, нормального росту волосся і нігтів та рівня енергії.

Кон’югована лінолева кислота (CLA) у баранині - це природна сполука, яка сприяє зменшенню жирової тканини і підтримує здорову чутливість до інсуліну.

Ендокринолог пояснила, що жир в баранині - не ворог, а він містить Омега-3, особливо якщо вівці випасались природно, а насичені жири в помірній кількості важливі для синтезу гормонів.

Кому корисно їсти баранину

Особливо варто звернути увагу на баранину:

  • людям із низьким феритином та анемією
  • пацієнтам з хронічною втомою, гормональними дисбалансами
  • тим, хто намагається схуднути без шкоди для м’язової маси
  • післяпологовий період, період активного відновлення

Щоб отримати максимальну користь від такого м'яса, варто:

  • обирати нежирні частини
  • готувати на пару, запікати або тушкувати
  • поєднувати з великою кількістю овочів, зелені, ферментованих продуктів

Тому баранина - це потужний союзник гормонального здоров’я, якщо вживати її помірно та правильно. Тоді вона буде насичувати, підтримувати енергетичний баланс, допомагати при дефіцитах та не створювати глікемічного навантаження.

Кому уникати

При подагрі

М’ясо містить багато пуринів, які розкладаються до сечової кислоти. Надлишок цієї кислоти провокує загострення подагри.

Людям із захворюваннями печінки та нирок

Через високе білкове навантаження і жирність баранина може погіршувати стан при гепатиті, цирозі, нефриті, нирковій недостатності.

При загостренні шлунково-кишкових хвороб

Навіть нежирна баранина важко перетравлюється. Варто уникати при гастриті, панкреатиті, виразці шлунка чи кишечника, особливо під час загострення.

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