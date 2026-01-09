UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Приїхав на місце обстрілу: що відомо про медика, який загинув у Києві цієї ночі

У Києві загинув медик, який приїхав рятувати людей після обстрілу РФ (фото ілюстративне: facebook.com/emd.ck.ua)
Автор: Ірина Костенко

Цієї ночі внаслідок повторного ворожого удару по Києву загинув медик Сергій Миколайович Смоляк.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Що відомо про медика, який загинув у Києві

Згідно з інформацією МОЗ, медика, якого цієї ночі вбили росіяни в Києві, звали Сергій Миколайович Смоляк. Йому було 56 років.

"Коли бригада екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхала на місце обстрілу житлового будинку, терористи завдали повторного удару", - розповіли українцям.

Уточнюється, що Сергій Смоляк загинув на місці.

При цьому поранень зазнали ще четверо медичних працівників.

"Іншим медики надали допомогу на місці", - зауважили в МОЗ.

Що відомо про інших постраждалих у Києві

В цілому, за інформацією міністерства, у Києві цієї ночі загинули четверо людей.

24 особи було травмовано. До лікарень госпіталізовано 16 людей.

"Серед поранених також п'ятеро рятувальників", - додали в МОЗ.

Повідомляється, що найбільших руйнувань зазнали цивільні об'єкти у чотирьох районах міста:

  • будинки;
  • торгівельний центр;
  • санаторій;
  • дитячий майданчик у дворі житлового будинку;
  • інші цивільні об'єкти.

Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах - перебої з електропостачанням та водою.

"Співчуваємо усім, хто цієї ночі втратив рідних, друзів, колег, дім. Медики не можуть бути мішенню, люди не можуть бути мішенню", - підсумували в МОЗ.

Публікація МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Основне про обстріл Києва цієї ночі

У ніч на 9 січня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також ракет морського та наземного базування.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цілому радіотехнічними військами ПС було виявлено та здійснено супровід 278 засобів повітряного нападу:

  • 36 ракет;
  • 242 дрони різних типів.

Основним напрямком удару стала Київська область. Ракети та дрони атакували столицю з різних сторін.

Станом на 07:00 пошкодження були зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що через пошкодження критичної інфраструктури у столиці - перебої зі світлом та водою.

За даними КМДА, станом на ранок опалення було відсутнє у Деснянському й Печерському районах, а також у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів міста.

У ДТЕК згодом повідомили, що внаслідок удару РФ без світла у Києві залишаються майже пів мільйона родин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час відключень світла у населених пунктах може зникати й централізоване водопостачання.

Тож українцям варто пам'ятати, скільки води потрібно мати у запасі, як правильно її зберігати та як підтримувати особисту гігієну за будь-яких умов.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям Києва тимчасово виїхати за місто.

Читайте також, що відбувається в Києві після ворожого обстрілу в ніч на 9 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОбстріл КиєваМінстерство охорони здоров'я УкраїниМедична допомогаАтака дронівПомерШвидкаРакетна атака