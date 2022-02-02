Приятно удивляют: стали известны цены моделей флагмана Samsung Galaxy S22

В сеть попали цены сразу всех моделей флагманского Samsung Galaxy S22. Базовый вариант обойдется в 799 долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Front page tech.
Ценами накануне анонса линейки поделился инсайдер Джон Проссер. По его словам, новые модели компании Samsung будут стоить:
Добавим, что цены принадлежат американскому рынку.
Вероятно, что стоимость линейки Galaxy S22 почти не изменилась после релиза Galaxy S21, поскольку Samsung пытается сыграть таким образом против другого техно-гиганта - Apple.
Анонс Galaxy S22 запланирован на 9 февраля.
Продажа Galaxy S22 Ultra начнется уже 25 февраля, а Galaxy S22 и Galaxy S22+ - 11 марта.
Напомним, РБК-Украина называло самые ожидаемые смартфоны 2022 года.
Тем временем Apple планирует добавить функцию терминала к своим мобильным телефонам.