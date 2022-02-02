Приємно дивують: стали відомі ціни моделей флагману Samsung Galaxy S22

До мережі потрапили ціни одразу усіх моделей флагманського Samsung Galaxy S22. Базовий варіант коштуватиме 799 доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Front page tech.
Цінами напередодні анонсу лінійки поділився інсайдер Джон Проссер. За його словами, нові моделі компанії Samsung коштуватимуть:
Додамо, що ціни належать американському ринку.
Ймовірно, що вартість лінійки Galaxy S22 майже не змінилась після релізу Galaxy S21, оскільки Samsung намагається зіграти таким чином проти іншого техно-гіганта - Apple.
Анонс Galaxy S22 запланований на 9 лютого.
Продаж Galaxy S22 Ultra розпочнеться вже 25 лютого, а Galaxy S22 і Galaxy S22+ - 11 березня.
Нагадаємо, РБК-Україна називало найочікуваніші смартфони 2022 року.
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