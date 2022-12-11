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Приводнився в океан. Американський космічний апарат "Оріон" повернувся з Місяця

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Вашингтон, Неділя 11 грудня 2022 21:20
Приводнився в океан. Американський космічний апарат "Оріон" повернувся з Місяця Фото: американський космічний апарат "Оріон" повернувся з Місяця (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Капсула безпілотного американського космічного корабля Orion успішно повернулася з Місяця та приводнилася у Тихому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter NASA.

Посадка відбулася у штатному режимі біля острова Гвадалупе на захід від узбережжя мексиканського штату Верхня Каліфорнія. Капсулу забере корабель ВМС США Портленд.

Корабель Orion із трьома манекенами на борту було запущено 16 листопада в рамках американської програми Artemis. У ході місії, яка триває вже понад 25 днів, Orion двічі облетів Місяць.

Метою запуску були перевірка корабля та отримання інформації про те, на який вплив будуть люди під час подібного польоту.

Нагадаємо, 16 листопада NASA запустило місію Artemis I, кінцевою метою якої є повернення людини на Місяць. Однак це вдалося здійснити лише з третьої спроби. Перший запуск був запланований на 29 серпня, але його довелося відкласти через технічні проблеми з двигуном. Вдруге місію відклали вже 2 вересня, оскільки фахівці зафіксували витік водню, який стався під час заправки.

Через деякий час, 21 листопада, космічна капсула NASA Orion досягла Місяця вперше після того, як програма Apollo виконала це завдання 50 років тому.

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NASA Космічний корабель
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