Приводнився в океан. Американський космічний апарат "Оріон" повернувся з Місяця

Капсула безпілотного американського космічного корабля Orion успішно повернулася з Місяця та приводнилася у Тихому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter NASA.

Посадка відбулася у штатному режимі біля острова Гвадалупе на захід від узбережжя мексиканського штату Верхня Каліфорнія. Капсулу забере корабель ВМС США Портленд. Корабель Orion із трьома манекенами на борту було запущено 16 листопада в рамках американської програми Artemis. У ході місії, яка триває вже понад 25 днів, Orion двічі облетів Місяць. Метою запуску були перевірка корабля та отримання інформації про те, на який вплив будуть люди під час подібного польоту. Splashdown.



Після проведення 1.4 мільйонів мільйонів через простір, орбітуючий титул, і збираючий час, який буде робити вас до двох astronauts на майбутніх #Artemis missions, @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 - NASA (@NASA) December 11, 2022