Приводнился в океан. Американский космический аппарат "Орион" вернулся с Луны

Капсула беспилотного американского космического корабля Orion успешно вернулась с Луны и приводнилась в Тихом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter NASA.

Посадка прошла в штатном режиме около острова Гвадалупе к западу от побережья мексиканского штата Верхняя Калифорния. Капсулу заберет корабль ВМС США "Портленд". Корабль Orion с тремя манекенами на борту был запущен 16 ноября в рамках американской программы Artemis. В ходе миссии, которая продолжается уже более 25 дней, Orion дважды облетел Луну. Целью запуска были проверка корабля и получение информации о том, какому воздействию будут подвергаться люди во время подобного полета. Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022