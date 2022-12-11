Приводнился в океан. Американский космический аппарат "Орион" вернулся с Луны
Капсула беспилотного американского космического корабля Orion успешно вернулась с Луны и приводнилась в Тихом океане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter NASA.
Посадка прошла в штатном режиме около острова Гвадалупе к западу от побережья мексиканского штата Верхняя Калифорния. Капсулу заберет корабль ВМС США "Портленд".
Корабль Orion с тремя манекенами на борту был запущен 16 ноября в рамках американской программы Artemis. В ходе миссии, которая продолжается уже более 25 дней, Orion дважды облетел Луну.
Целью запуска были проверка корабля и получение информации о том, какому воздействию будут подвергаться люди во время подобного полета.
Splashdown.— NASA (@NASA) December 11, 2022
After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7
Напомним, 16 ноября NASA запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну. Однако это удалось осуществить только с третьей попытки. Первый запуск был запланирован на 29 августа, но его пришлось отложить из-за технических проблем с двигателем. Во второй раз миссию отложили уже 2 сентября, поскольку специалисты зафиксировали утечку водорода, которая произошла во время заправки.
Спустя некоторое время, 21 ноября, космическая капсула NASA Orion достигла Луны впервые после того, как программа Apollo выполнила эту задачу 50 лет назад.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.