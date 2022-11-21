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NASA вперше за 50 років дісталося Місяця. Але поки без людей

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США, Понеділок 21 листопада 2022 19:20
NASA вперше за 50 років дісталося Місяця. Але поки без людей Фото: космічна місія NASA досягла Місяця вперше за 50 років (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Космічна капсула NASA Orion досягла Місяця вперше після того, як програма Apollo виконала це завдання 50 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За повідомленням американського космічного агентства NASA, корабель облетів Місяць і пройшов у межах 80 миль (128 км) - досить близьке наближення, яке було зумовлено тим, що капсула та її три тестові манекени перебували на зворотному боці Місяця.

Диспетчери польотів в американському Х’юстоні зіткнулися з півгодинним відключенням зв’язку, тобто вони не знали, чи був успішним запуск критичного двигуна, доки капсула не вийшла з-за Місяця.

NASA вперше за 50 років дісталося Місяця. Але поки без людей

"Це один з тих днів, про які ми думали та говорили протягом тривалого часу", - підкреслив керівник польоту Зеб Сковілл.

Коли капсула вийшла з-за Місяця, бортові камери надіслали зображення Землі - блакитну крапку, оточену чорнотою.

NASA вперше за 50 років дісталося Місяця. Але поки без людей

Під час заходу на посадку капсула запустила свій головний двигун у режимі "прольоту", що встановило її курс виходу на місячну орбіту через чотири дні. Капсула проведе близько тижня на орбіті Місяця, перш ніж має відбутися її приземлення в Тихому океані, яке заплановано на 11 грудня.

Нагадаємо, 16 листопада NASA запустило місію Artemis I, кінцевою метою якої є повернення людини на Місяць. Проте це вдалося здійснити лише з третьої спроби. Перший запуск було заплановано на 29 серпня, але його довелося відкласти через технічні проблеми з двигуном. Вдруге місію відклали вже 2 вересня, оскільки фахівці зафіксували витік водню, який стався під час заправки.

Наразі якщо все піде добре при запуску космічної капсули сьогодні, 25 листопада ще один запущений двигун виведе капсулу на цю орбіту, і до наступних вихідних вона поб’є рекорд NASA щодо відстані для космічного корабля, призначеного для астронавтів.

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