Зеркаль: для привлечения РФ к ответственности по МН17 используются все механизмы

Международное следствие использует все международно-правовые методы для привлечения Российской Федерации к ответственности за уничтожение малазийского самолета рейса МН17 в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль в Facebook.

По словам Зеркаль, все страны, которые пострадали вследствие катастрофы МН17, конструктивно сотрудничают для привлечения виновных к ответственности. Также она добавила, что созданы все правовые условия для судебного рассмотрения дел против причастных к катастрофе.

"Ведется тщательное и независимое следствие. Созданы правовые условия для справедливого и качественного судебного рассмотрения уголовных дел против исполнителей. Используются все международно-правовые механизмы привлечения к государственной ответственности России. Это сложно, но стоит того", - отметила Зеркаль.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали еще одного причастного к катастрофе рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. Спецслужба задержала боевика, который перевозил зенитно-ракетный комплекс БУК-М, из которого был сбит самолет.

Отметим, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.