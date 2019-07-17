Зеркаль: для притягнення РФ до відповідальності щодо МН17 використовуються всі механізми

Міжнародне слідство використовує всі міжнародно-правові методи для притягнення Російської Федерації до відповідальності за знищення малайзійського літака рейсу МН17 в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль у Facebook.

За словами Зеркаль, всі країни, які постраждали внаслідок катастрофи МН17, конструктивно співпрацюють для притягнення винних до відповідальності. Також вона додала, що створені всі правові умови для судового розгляду справ проти причетних до катастрофи.

"Ведеться ретельне і незалежне слідство. Створено правові умови для справедливого і якісного судового розгляду кримінальних справ проти виконавців. Використовуються усі міжнародно-правові механізми притягнення до державної відповідальності Росії. Це складно, але варте того", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримали ще одного причетного до катастрофи рейсу МН17 на Донбасі в 2014 році. Спецслужба затримала бойовика, який перевозив зенітно-ракетний комплекс БУК-М, з якого був збитий літак.

Зазначимо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж.