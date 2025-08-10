ua en ru
Привітання з Днем ангела для Олени, Василя і не тільки: кому бажати щастя й миру 10 серпня

Неділя 10 серпня 2025 06:22
Привітання з Днем ангела для Олени, Василя і не тільки: кому бажати щастя й миру 10 серпня Привітання на День ангела (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - щемливе та особливе свято, привітання з яким може подарувати імениннику приємні емоції та гарний настрій. Головне лише знати, коли саме готувати побажання для кожного імені.

Хто чекатиме на привітання та як красиво побажати щастя й миру, розповідає РБК-Україна.

У кого День ангела 10 серпня

Сьогодні свої іменини святкують Афанасій, В'ячеслав, Роман, Василь, Юхим, Остап, Прохор, Серафим, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна, Аріна, Олена, Ілона, Ірина.

У цей день можна подарувати близьким не лише сюрприз, а й теплі слова, які зігріють душу.

Привітання з Днем ангела до сліз

  • "Сьогодні твій особливий день, коли небеса згадують саме про тебе. Бажаю, щоб твій янгол-охоронець завжди був поруч, у щасливі миті він радів разом із тобою, а у важкі хвилини міцно тримав за руку і не давав впасти. Хай твоє серце завжди наповнює віра у добро, душа світиться любов’ю, а життя щедро дарує зустрічі з людьми, які підтримають і ніколи не зрадять. Нехай твій шлях буде світлим і благословенним"
  • "Вітаю тебе з іменинами. У цей день хочу побажати, щоб твоє життя було схоже на тихий світанок, коли сонце ніжно торкається обрію, а душа наповнюється спокоєм і вдячністю. Хай кожен новий день дарує сили для великих звершень і маленьких радощів, хай мрії збуваються тоді, коли вони тобі найбільше потрібні. Нехай твій янгол береже тебе від усякого зла, а серце завжди відчуває підтримку і тепло"
  • "У День твого ангела бажаю, щоб у твоєму житті завжди було більше світла, ніж темряви, більше радості, ніж смутку, більше тепла, ніж холоду. Хай твій небесний охоронець завжди нашіптує правильні рішення, оберігає від зайвих тривог і підштовхує до щастя. Нехай Бог благословляє тебе на добрі справи, а доля дарує щасливі миті, які ти пам’ятатимеш усе життя".

Привітання на іменини своїми словами - 5 універсальних варіантів

  • "З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щирих друзів, тепла в серці й миру в душі. Хай удача завжди буде на твоєму боці"
  • "Вітаю з іменинами! Нехай цей день принесе лише приємні новини, добрі слова та щирі посмішки"
  • "Щасливого Дня ангела! Хай життя дарує більше радості, ніж турбот, і більше любові, аніж тривог"
  • "З іменинами! Бажаю, щоб твої мрії здійснювалися швидше, ніж ти встигаєш їх загадати, а щастя ніколи не закінчувалося"
  • "Вітаю з Днем ангела! Хай твій небесний покровитель береже тебе від усього поганого і допомагає у всіх справах".

Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, Day Today.

