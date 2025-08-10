Поздравления с Днем ангела для Елены, Василия и не только: кому желать счастья и мира 10 августа

День ангела - трогательный и особенный праздник, поздравление с которым может подарить имениннику приятные эмоции и хорошее настроение. Главное лишь знать, когда именно готовить пожелания для каждого имени.

Кто будет ждать поздравления и как красиво пожелать счастья и мира, рассказывает РБК-Украина.

У кого День ангела 10 августа Сегодня свои именины празднуют Афанасий, Вячеслав, Роман, Василий, Ефим, Остап, Прохор, Серафим, Юлиан, Елена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина. В этот день можно подарить близким не только сюрприз, но и теплые слова, которые согреют душу. Поздравления с Днем ангела до слез "Сегодня твой особенный день, когда небеса вспоминают именно о тебе. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, в счастливые мгновения он радовался вместе с тобой, а в трудные минуты крепко держал за руку и не давал упасть. Пусть твое сердце всегда наполняет вера в добро, душа светится любовью, а жизнь щедро дарит встречи с людьми, которые поддержат и никогда не предадут. Пусть твой путь будет светлым и благословенным"

"Поздравляю тебя с именинами, в этот день хочу пожелать, чтобы твоя жизнь была похожа на тихий рассвет, когда солнце нежно касается горизонта, а душа наполняется спокойствием и благодарностью. Пусть каждый новый день дарит силы для больших свершений и маленьких радостей, пусть мечты сбываются тогда, когда они тебе больше всего нужны. Пусть твой ангел хранит тебя от всякого зла, а сердце всегда чувствует поддержку и тепло"

"В День твоего ангела желаю, чтобы в твоей жизни всегда было больше света, чем тьмы, больше радости, чем грусти, больше тепла, чем холода. Пусть твой небесный охранник всегда нашептывает правильные решения, оберегает от лишних тревог и подталкивает к счастью. Пусть Бог благословляет тебя на добрые дела, а судьба дарит счастливые мгновения, которые ты будешь помнить всю жизнь". Поздравления на именины своими словами - 5 универсальных вариантов "С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, искренних друзей, тепла в сердце и мира в душе. Пусть удача всегда будет на твоей стороне"

"Поздравляю с именинами! Пусть этот день принесет только приятные новости, добрые слова и искренние улыбки"

"Счастливого Дня ангела! Пусть жизнь дарит больше радости, чем забот, и больше любви, чем тревог"

"С именинами! Желаю, чтобы твои мечты осуществлялись быстрее, чем ты успеваешь их загадать, а счастье никогда не заканчивалось"

"Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель бережет тебя от всего плохого и помогает во всех делах".