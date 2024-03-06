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Приватні компанії зможуть виробляти автомобільні номери, - МВС

Україна, Середа 06 березня 2024 15:47
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Приватні компанії зможуть виробляти автомобільні номери, - МВС Фото: приватним компаніям дозволили виробляти номери для автомобілів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виробляти номерні знаки для автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого.

Компанії, які бажають виготовляти номерні знаки для авто, мають подати до Головного сервісного центру МВС документи:

  • копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщеннями або земельними ділянками, на яких розташовані такі приміщення, у яких здійснюватиметься виготовлення чи видача номерних знаків;

  • копії документів про відповідність робочого місця користувача електронного реєстру вимогам законодавства, у тому числі у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

  • кольорові фотографії виготовлених суб’єктом господарювання зразків номерних знаків кожного типу номерних знаків, які виготовлятимуться суб’єктом господарювання;

  • копію розпорядчого документа про призначення відповідальної особи.

Якщо папери задовольнятимуть вимогам, протягом 5 днів підприємців приєднають до Реєстру суб'єктів господарювання.

"Після приєднання до Реєстру суб'єкти господарювання зможуть виготовляти номерні знаки за вибором особи з окремими літерно-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, що врегульовано наказом МВС України від 30 січня 2024 року № 53", - пояснив Драп'ятий.

У МВС вважають, що демонополізація ринку виготовлення номерних знаків сприятиме підвищенню зручності отримання адмінпослуг і розвитку справедливої конкуренції.

Нагадаємо, ми писали, що правоохоронці закликали водіїв звертати увагу на стан номерних знаків своїх авто, адже в деяких випадках нехтування цим може призвести до штрафу.

РБК-Україна також повідомляло, що з листопада минулого року українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі.

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Міністерство внутрішніх справ України
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