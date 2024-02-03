Загрожує штраф. Водіям нагадали про важливість стежити за номерними знаками авто
Правоохоронці закликали водіїв звертати увагу на стан номерних знаків своїх авто, адже в деяких випадках нехтування цим може призвести до штрафу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.
"Закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі - це порушення ПДР", - наголосили в поліції.
За словами правоохоронців, забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака або з номерним знаком, що:
- не належить цьому засобу;
- не відповідає вимогам стандартів;
- закріплений у не встановленому для цього місці;
- закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
- з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
- забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;
- перевернутий чи неосвітлений;
- зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;
- так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.
В поліції нагадали, що за порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.
"Пам'ятайте, що правильно закріплений й читабельний номерний знак це ваш обов’язок та прояв відповідальності перед іншими учасниками руху", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, ми писали, що з листопада минулого року українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі.
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