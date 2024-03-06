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Частные компании смогут производить автомобильные номера, - МВД

Украина, Среда 06 марта 2024 15:47
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Частные компании смогут производить автомобильные номера, - МВД Фото: частным компаниям разрешили производить номера для автомобилей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство внутренних дел разрешило частным компаниям производить номерные знаки для автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Богдана Драпятого.

Компании, которые желают изготавливать номерные знаки для авто, должны подать в Главный сервисный центр МВД документы:

  • копию документа, подтверждающего право собственности или пользования помещениями или земельными участками, на которых расположены такие помещения, в которых будет производиться изготовление или выдача номерных знаков;

  • копии документов о соответствии рабочего места пользователя электронного реестра требованиям законодательства, в том числе в сфере технической защиты информации в информационно-коммуникационных системах;

  • цветные фотографии изготовленных предприятием образцов номерных знаков каждого типа номерных знаков, которые будут изготавливаться предприятием;

  • копию распорядительного документа о назначении ответственного лица.

Если бумаги будут удовлетворять требованиям, в течение 5 дней предпринимателей присоединят к Реестру хозяйствующих субъектов.

"После присоединения к Реестру предприятия смогут изготовлять номерные знаки по выбору лица с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЭ, ОН, ОИ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, что урегулировано приказом МВД Украины от 30 января 2024 № 53", - пояснил Драпятый.

В МВД считают, что демонополизация рынка изготовления номерных знаков будет способствовать повышению удобства получения админуслуг и развитию справедливой конкуренции.

Напомним, мы писали, что правоохранители призвали водителей обращать внимание на состояние номерных знаков своих авто, ведь в некоторых случаях пренебрежение этим может привести к штрафу.

РБК-Украина также сообщало, что с ноября прошлого года украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе.

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Министерство внутренних дел Украины
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