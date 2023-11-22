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В Україні від сьогодні змінили правила іспитів на водійське посвідчення

Середа 22 листопада 2023 18:34
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В Україні від сьогодні змінили правила іспитів на водійське посвідчення Ілюстративне фото: в Україні змінили правила іспитів на водійське посвідчення (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці від сьогодні, 22 листопада, можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Мова йде про теоретичний курс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Для того, щоб скласти теоретичний іспит самостійно необхідно звернутись до сервісного центру МВС. Там отримати талон запису.

Під час екзамену з собою необхідно мати:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний номер,
  • медичну довідку.

Також необхідно повідомити адміністратора сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу. Дати відповідь на 20 питань за 20 хвилин (допускається 2 помилки).

Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн. Якщо помилок більше, ніж 2, наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів.

Після успішного складання теоретичного іспиту, зверніться до акредитованого навчального закладу для того, що розпочати практичне навчання.

Детально про те, як отримати посвідчення водія без навчання у автошколі читайте у матеріалі РБК-Україна "В Україні кардинально змінюють правила отримання прав водія: головні нововведення".

Нагадаємо, в Україні змінили Правила дорожнього руху. Відтак ПДР стали більш наближені до стандартів Європейського союзу.

Також повідомлялося, що у територіальних сервісних центрах МВС українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія на підставі національного посвідчення.

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Водійське посвідчення Міністерство внутрішніх справ України
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