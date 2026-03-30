Приватна ППО в Україні вже збиває цілі: що відомо про перші результати (відео)

Приватний бізнес в Україні вперше збив ворожі дрони - у Харківській області приватна група ППО знищила кілька безпілотників, зокрема "Шахед" і Zala.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.
В країні вже діє експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони.
Одна з компаній-учасників проєкту вже сформувала власну групу ППО і вийшла на бойове чергування. Результат - кілька знищених безпілотників у Харківській області.
Паралельно ще 13 підприємств формують власні підрозділи. Всі вони мають статус уповноваженого суб'єкта господарювання від Міністерства оборони.
Приватні підрозділи інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ. Вони захищають об'єкти і беруть участь у перехопленні "Шахедів" - під координацією військових.
"Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система", - написав Федоров.
За його словами, такий підхід дає змогу нарощувати можливості ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.
Компанії зможуть розвивати власні підрозділи і захищати свою інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння і діють у загальній архітектурі захисту неба.
"Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру", - зазначив Федоров.
За його словами, мета - побудувати багаторівневу систему, яка забезпечить максимальне покриття і швидке реагування на атаки.
Раніше в Україні ухвалили рішення, яке дозволяє бізнесу самостійно купувати засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.
Це відкрило можливість для приватних підприємств захищати власні об'єкти без залежності від державних ресурсів. Кроку чекали давно - попит серед бізнесу на подібні рішення значний.
Паралельно Євросоюз оприлюднив дані про мінімально необхідну кількість ракет для ефективного захисту України. За підрахунками, щороку країні потрібно понад 2000 одиниць.