Частная ПВО в Украине уже сбивает цели: что известно о первых результатах (видео)

Частный бизнес в Украине впервые сбил вражеские дроны - в Харьковской области частная группа ПВО уничтожила несколько беспилотников, в том числе "Шахед" и Zala.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.
В стране уже действует экспериментальный проект по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне.
Одна из компаний-участников проекта уже сформировала собственную группу ПВО и вышла на боевое дежурство. Результат - несколько уничтоженных беспилотников в Харьковской области.
Параллельно еще 13 предприятий формируют собственные подразделения. Все они имеют статус уполномоченного субъекта хозяйствования от Министерства обороны.
Группы находятся на разных этапах:
Частные подразделения интегрированы в единую систему управления Воздушных сил ВСУ. Они защищают объекты и участвуют в перехвате "Шахедов" - под координацией военных.
"Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система", - написал Федоров.
По его словам, такой подход позволяет наращивать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.
Компании смогут развивать собственные подразделения и защищать свою инфраструктуру. Частные группы получают вооружение и действуют в общей архитектуре защиты неба.
"Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру", - отметил Федоров.
По его словам, цель - построить многоуровневую систему, которая обеспечит максимальное покрытие и быстрое реагирование на атаки.
Ранее в Украине приняли решение, которое позволяет бизнесу самостоятельно покупать средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Это открыло возможность для частных предприятий защищать собственные объекты без зависимости от государственных ресурсов. Шага ждали давно - спрос среди бизнеса на подобные решения значительный.
Параллельно Евросоюз обнародовал данные о минимально необходимом количестве ракет для эффективной защиты Украины. По подсчетам, ежегодно стране нужно более 2000 единиц.