Частная ПВО в Украине уже сбивает цели: что известно о первых результатах (видео)

В стране уже действует экспериментальный проект по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне.

Первые сбития

Одна из компаний-участников проекта уже сформировала собственную группу ПВО и вышла на боевое дежурство. Результат - несколько уничтоженных беспилотников в Харьковской области.

Параллельно еще 13 предприятий формируют собственные подразделения. Все они имеют статус уполномоченного субъекта хозяйствования от Министерства обороны.

Группы находятся на разных этапах:

часть уже выполняет боевые задачи;

другие проходят обучение;

остальные завершают подготовку и вскоре присоединятся к системе.

Как это работает

Частные подразделения интегрированы в единую систему управления Воздушных сил ВСУ. Они защищают объекты и участвуют в перехвате "Шахедов" - под координацией военных.

"Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система", - написал Федоров.

По его словам, такой подход позволяет наращивать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.

Открытый рынок ПВО

Компании смогут развивать собственные подразделения и защищать свою инфраструктуру. Частные группы получают вооружение и действуют в общей архитектуре защиты неба.

"Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру", - отметил Федоров.

По его словам, цель - построить многоуровневую систему, которая обеспечит максимальное покрытие и быстрое реагирование на атаки.

Компаниям разрешили покупать ПВО и РЭБ

Ранее в Украине приняли решение, которое позволяет бизнесу самостоятельно покупать средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.