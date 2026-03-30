RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Частная ПВО в Украине уже сбивает цели: что известно о первых результатах (видео)

14:03 30.03.2026 Пн
2 мин
В Минобороны впервые отчитались о боевых результатах частной ПВО
aimg Елена Чупровская
Фото: частная ПВО становится частью обороны (Getty Images)

Частный бизнес в Украине впервые сбил вражеские дроны - в Харьковской области частная группа ПВО уничтожила несколько беспилотников, в том числе "Шахед" и Zala.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

Читайте также: Зеленский жестко ответил главе Rheinmetall о "домохозяйках" и дронах

В стране уже действует экспериментальный проект по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне.

Первые сбития

Одна из компаний-участников проекта уже сформировала собственную группу ПВО и вышла на боевое дежурство. Результат - несколько уничтоженных беспилотников в Харьковской области.

Параллельно еще 13 предприятий формируют собственные подразделения. Все они имеют статус уполномоченного субъекта хозяйствования от Министерства обороны.

Группы находятся на разных этапах:

  • часть уже выполняет боевые задачи;
  • другие проходят обучение;
  • остальные завершают подготовку и вскоре присоединятся к системе.

Как это работает

Частные подразделения интегрированы в единую систему управления Воздушных сил ВСУ. Они защищают объекты и участвуют в перехвате "Шахедов" - под координацией военных.

"Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система", - написал Федоров.

По его словам, такой подход позволяет наращивать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.

Открытый рынок ПВО

Компании смогут развивать собственные подразделения и защищать свою инфраструктуру. Частные группы получают вооружение и действуют в общей архитектуре защиты неба.

"Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру", - отметил Федоров.

По его словам, цель - построить многоуровневую систему, которая обеспечит максимальное покрытие и быстрое реагирование на атаки.

Компаниям разрешили покупать ПВО и РЭБ

Ранее в Украине приняли решение, которое позволяет бизнесу самостоятельно покупать средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Это открыло возможность для частных предприятий защищать собственные объекты без зависимости от государственных ресурсов. Шага ждали давно - спрос среди бизнеса на подобные решения значительный.

Параллельно Евросоюз обнародовал данные о минимально необходимом количестве ракет для эффективной защиты Украины. По подсчетам, ежегодно стране нужно более 2000 единиц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
