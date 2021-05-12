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Приватизация "Мотор Сичи": экс-главе ФГИ предъявили подозрение

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Украина, Среда 12 мая 2021 10:36
Приватизация "Мотор Сичи": экс-главе ФГИ предъявили подозрение Фото: Владимир Прядко (promin.cv.ua)
Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Бывшему главе Фонда государственного имущества Владимиру Прядко предъявили подозрение в халатности из-за проведения приватизации "Мотор Сичи" в 1993 году. Печерский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности из-за сроков давности.

Об этом свидетельствует решение суда.

Прядко в 1991 году стал первым в истории независимой Украины главой Фонда госимущества. Он занимал эту должность до августа 1994 года.

В июне 1993 года он разрешил приватизацию бывшего государственного завода "Моторостроитель" в Запорожье, который был переименован в "Мотор Сич".

По версии следствия, которое началось только в текущем году, при приватизации завода были допущены ряд незаконных действий.

Так, глава Фонда госимущества Прядко на месяц затянул со сроками формирования комиссии по приватизации, а также незаконно назначил представителем ФГИ в инвентаризационной комиссии гендиректора "Мотор Сичи".

Кроме того, следствие считает, что сама инвентаризация была проведена с нарушением норм и регламентов и с занижением стоимости активов предприятия.

Несмотря на нарушения, Прядко утвердил пакт оценки имущественного комплекса с заниженными показателями, а затем утвердил план приватизации.

"Заключением от 16.03.2021 специалистов Государственной аудиторской службы установлено нарушение предприватизационного и приватизационного процесса ГП "Мотор Сич" через минимизацию стоимости приватизации государственного имущества, занижения размера уставного фонда более чем 30 раз, чем государству нанесен ущерб (вред) в размере не менее, чем на суму 18 372 587 857 гривен", - сказано в судебном решении.

Срок привлечения к ответственности за данное преступление составляет 5 лет, и он истек.

В связи с этим в конце апреля Печерский суд рассмотрел ходатайство об освобождении Владимира Прядко от уголовной ответственности. Сам обвиняемый своей вины в преступлении не признал, но ходатайство поддержал. Он мотивировал это пожилым возрастом (73 года) и неудовлетворительным состоянием здоровья

В итоге суд экс-главу ФГИ освободили от уголовной ответственности и закрыл дело против него.

Напоним, в марте 2021 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что "Мотор Сич" вскоре перейдет в госсобственность. Позже президент Владимир Зеленский ввел в действие это решение СНБО.

Антимонопольный комитет Украины отклонил четвертую заявку китайских инвесторов на концентрацию контрольного пакета акций "Мотор Сичи", поданную в конце 2020 года, в связи с введением в январе 2021 года санкций против них решением СНБО и указом президента.

О том, какое будущее ждет предприятие подробнее читайте в материале РБК-Украина "Национализация "Мотор Сичи". Почему власть только сейчас взялась за предприятие".

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