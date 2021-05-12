Приватизация "Мотор Сичи": экс-главе ФГИ предъявили подозрение

Бывшему главе Фонда государственного имущества Владимиру Прядко предъявили подозрение в халатности из-за проведения приватизации "Мотор Сичи" в 1993 году. Печерский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности из-за сроков давности.

Прядко в 1991 году стал первым в истории независимой Украины главой Фонда госимущества. Он занимал эту должность до августа 1994 года.

В июне 1993 года он разрешил приватизацию бывшего государственного завода "Моторостроитель" в Запорожье, который был переименован в "Мотор Сич".

По версии следствия, которое началось только в текущем году, при приватизации завода были допущены ряд незаконных действий.

Так, глава Фонда госимущества Прядко на месяц затянул со сроками формирования комиссии по приватизации, а также незаконно назначил представителем ФГИ в инвентаризационной комиссии гендиректора "Мотор Сичи".

Кроме того, следствие считает, что сама инвентаризация была проведена с нарушением норм и регламентов и с занижением стоимости активов предприятия.

Несмотря на нарушения, Прядко утвердил пакт оценки имущественного комплекса с заниженными показателями, а затем утвердил план приватизации.

"Заключением от 16.03.2021 специалистов Государственной аудиторской службы установлено нарушение предприватизационного и приватизационного процесса ГП "Мотор Сич" через минимизацию стоимости приватизации государственного имущества, занижения размера уставного фонда более чем 30 раз, чем государству нанесен ущерб (вред) в размере не менее, чем на суму 18 372 587 857 гривен", - сказано в судебном решении.

Срок привлечения к ответственности за данное преступление составляет 5 лет, и он истек.

В связи с этим в конце апреля Печерский суд рассмотрел ходатайство об освобождении Владимира Прядко от уголовной ответственности. Сам обвиняемый своей вины в преступлении не признал, но ходатайство поддержал. Он мотивировал это пожилым возрастом (73 года) и неудовлетворительным состоянием здоровья

В итоге суд экс-главу ФГИ освободили от уголовной ответственности и закрыл дело против него.