Приватизація "Мотор Січі": екс-голові ФДМ пред'явили підозру

Колишньому голові Фонду державного майна Володимиру Прядко пред'явили підозру в халатності через проведення приватизації "Мотор Січі" у 1993 році. Печерський районний суд Києва звільнив його від кримінальної відповідальності через строки давності.

Прядко в 1991 році став першим в історії незалежної України головою Фонду держмайна. Він займав цю посаду до серпня 1994 року.

У червні 1993 року він дозволив приватизацію колишнього державного заводу "Моторобудівник" у Запоріжжі, який був перейменований у "Мотор Січ".

За версією слідства, яке почалося тільки в поточному році, при приватизації заводу був допущений ряд незаконних дій.

Так, глава Фонду держмайна Прядко на місяць затягнув з термінами формування комісії з приватизації, а також незаконно призначив представником ФДМ в інвентаризаційній комісії гендиректора "Мотор Січі".

Крім того, слідство вважає, що сама інвентаризація була проведена з порушенням норм і регламентів і з заниженням вартості активів підприємства.

Попри порушення, Прядко затвердив пакт оцінки майнового комплексу із заниженими показниками, а потім затвердив план приватизації.

"Висновком від 16.03.2021 фахівців Державної аудиторської служби встановлено порушення передприватизаційного і приватизаційного процесу ДП "Мотор Січ" через мінімізацію вартості приватизації державного майна, заниження розміру статутного фонду більш ніж 30 раз, чим державі завдано збитків (шкоди) в розмірі не менше, ніж на суму 18 372 587 857 гривень", - сказано в судовому рішенні.

Термін залучення до відповідальності за цей злочин становить 5 років, і він закінчився.

У зв'язку з цим у кінці квітня Печерський суд розглянув клопотання про звільнення Володимира Прядка від кримінальної відповідальності. Сам обвинувачений своєї провини в злочині не визнав, але клопотання підтримав. Він мотивував це літнім віком (73 роки) і незадовільним станом здоров'я

В результаті суд екс-главу ФДМ звільнив від кримінальної відповідальності й закрив справу проти нього.