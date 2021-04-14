АМКУ отклонил четвертую заявку китайцев по "Мотор Сич" из-за санкций, - Пищанская
Антимонопольный комитет Украины отклонил четвертую заявку китайских инвесторов на концентрацию контрольного пакета акций "Мотор Сичи", поданную в конце 2020 года, в связи с введением в январе 2021 года санкций против них решением СНБО и указом президента.
Об этом говорится в ответе главы комитета Ольги Пищанской на запрос РБК-Украина.
"Заявление о предоставлении разрешения компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited на приобретение акций ПАО "Мотор Сич", которое обеспечит превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества, не было принято к рассмотрению, поскольку концентрация запрещена в соответствии с законом Украины "О санкциях", - сказано в ответе АМКУ.
Как известно, до введения санкций АМКУ трижды возвращал аналогичные заявки китайских инвесторов без принятия решения по существу (об отказе в концентрации с объяснением причин, либо о согласовании такой концентрации контрольного пакета акций), на основании процедурных моментов или запрашивая дополнительную информацию.
В то же время, в АМКУ заявили, что так и не установили, влечет ли такая концентрация за собой угрозу монополизации рынка. Ранее было лишь определено, что госконцерн "Укроборонпром" является единственным конкурентом предприятия на рынке услуг обслуживания и ремонта авиадвигателей.
"Указанные вопросы рассматривались во время рассмотрения дел о концентрации. Поскольку соответствующие дела о концентрации были закрыты без принятия решения по сути, влияние концентрации на конкуренцию в отрасли производства двигателей не определено", - говорится в ответе.
На вопрос о мотивах обращения комитета в 2017 году к Службе безопасности Украины с просьбой предпринять меры для препятствования дальнейшей перерегистрации акций ПАО "Мотор Сич", в комитете не ответили, сославшись на закрытый доступ к информации.
Напомним, 21 марта Шевченковский суд арестовал 100% акций ПАО "Мотор Сич", а все имущество передать в управление государственного агентства АРМА, которое должно выбрать нового управителя для запорожского завода. Позже о своем интересе к управлению предприятием заявил госконцерн "Укроборонпром".
Китайские инвесторы, тем временем, обратились в международный арбитраж, где намерены взыскать с государства Украина ущерб в размере $ 3,6 млрд за экспроприацию своих инвестиций украинской властью.
Ранее эксперты обращали внимание на то, что концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич" китайскими акционерами не окажет влияния на конкуренцию в этой индустрии и не создает рисков формирования монополии или доминирования одной компании.
В частности, президент Украинского аналитического центра заявлял, что в ряде вопросов АМКУ вышел за пределы своих компетенций, а политолог и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, считает, что действия АМКУ позволили уйти от ответственности всем государственным структурам, замешанным в противозаконном блокировании доступа китайских акционеров к управлению ПАО "Мотор Сич".