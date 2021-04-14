АМКУ отклонил четвертую заявку китайцев по "Мотор Сич" из-за санкций, - Пищанская

Антимонопольный комитет Украины отклонил четвертую заявку китайских инвесторов на концентрацию контрольного пакета акций "Мотор Сичи", поданную в конце 2020 года, в связи с введением в январе 2021 года санкций против них решением СНБО и указом президента.

Об этом говорится в ответе главы комитета Ольги Пищанской на запрос РБК-Украина.

"Заявление о предоставлении разрешения компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited на приобретение акций ПАО "Мотор Сич", которое обеспечит превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества, не было принято к рассмотрению, поскольку концентрация запрещена в соответствии с законом Украины "О санкциях", - сказано в ответе АМКУ.

Как известно, до введения санкций АМКУ трижды возвращал аналогичные заявки китайских инвесторов без принятия решения по существу (об отказе в концентрации с объяснением причин, либо о согласовании такой концентрации контрольного пакета акций), на основании процедурных моментов или запрашивая дополнительную информацию.

В то же время, в АМКУ заявили, что так и не установили, влечет ли такая концентрация за собой угрозу монополизации рынка. Ранее было лишь определено, что госконцерн "Укроборонпром" является единственным конкурентом предприятия на рынке услуг обслуживания и ремонта авиадвигателей.

"Указанные вопросы рассматривались во время рассмотрения дел о концентрации. Поскольку соответствующие дела о концентрации были закрыты без принятия решения по сути, влияние концентрации на конкуренцию в отрасли производства двигателей не определено", - говорится в ответе.

На вопрос о мотивах обращения комитета в 2017 году к Службе безопасности Украины с просьбой предпринять меры для препятствования дальнейшей перерегистрации акций ПАО "Мотор Сич", в комитете не ответили, сославшись на закрытый доступ к информации.