В ПриватБанке обещают стабильную работу после решения суда

Решение суда о незаконности национализации "ПриватБанка" никак не скажется на работе банка. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналиста, Крумханзл отметил, что решение суда никак не влияет на работу банка.

"Банк работает в стабильном режиме. Мы будем работать так, как работали до сих пор. Банк стабильный, банк инновационный и банк прибыльный. Это все, что я могу сказать", - заявил он.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным НБУ, решение суда не вступило в силу. Национальный банк намерен оспорить решение по "ПриватБанку" в апелляционной инстанции.