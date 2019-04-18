У ПриватБанку обіцяють стабільну роботу після рішення суду

Рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" ніяк не позначиться на роботі банку. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління банку Петр Крумханзл, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналіста, Крумханзл зазначив, що рішення суду ніяк не впливає на роботу банку.

"Банк працює в стабільному режимі. Ми будемо працювати так, як працювали досі. Банк стабільний, інноваційний банк і банк прибутковий. Це все, що я можу сказати", - заявив він.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За даними НБУ, рішення суду не вступило в силу. Національний банк має намір оскаржити рішення щодо "ПриватБанку" в апеляційній інстанції.