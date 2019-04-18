НБУ обжалует решение суда о незаконности национализации ПриватБанка

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение суда не вступило в силу

Национальный банк Украины подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как напомнили в пресс-службе, решение о признании "ПриватБанка" в декабре 2016 года неплатежеспособным основывалось на уменьшении размера регулятивного капитала до отрицательного значения. Недостаток в капитале "ПриватБанка" был выявлена по результатам стресс-тестирования и подтвержден результатами инспекционной проверки и независимой международно признанной аудиторской компанией.

"Поскольку бывшие акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по финансовому оздоровлению банка, о чем лично уверяли в своем письменном обращении, Национальный банк признал "ПриватБанк" неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением приобрести права собственности на акции банка", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной процедуру вывода неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. По данным НБУ, решение суда не вступило в законную силу.

Отметим, сейчас два суда в Украине рассматривают вопрос о законности национализации "ПриватБанка". Хозяйственный суд города Киева продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского 7 мая.