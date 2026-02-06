ua en ru
ПриватБанк змінив ціну долара: де 6 лютого вигідніший курс - у касах чи в обмінниках

Україна, П'ятниця 06 лютого 2026 11:06
ПриватБанк змінив ціну долара: де 6 лютого вигідніший курс - у касах чи в обмінниках Фото: який курс долара у Приватбанку 6 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

ПриватБанк вранці 6 лютого оновив готівкові курси валют у своїх касах. Поки банківська система реагує на офіційні цифри Нацбанку, в обмінниках спостерігається інша динаміка.

Де сьогодні вигідний обмін з найкращим курсом і як не стати жертвою валютних спекулянтів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Який курс долара та євро встановив НБУ на 6 лютого

Головне:

  • ПриватБанк: курс долара у касах - 43,35 грн, картковий вищий - 43,47 грн.
  • Обмінники: Середній курс долара - 43,15 грн, що на 20 копійок дешевше, ніж у касах ПриватБанку.
  • Євро: У банках валюту продають по 51,35 грн, в обмінниках можна знайти пропозиції по 51,20 грн.
  • Порада експерта: Міняти валюту безпечно лише в ліцензованих точках; уникайте "чорного" ринку через ризик фальшивих купюр.

Фото: середній курс валют в обмінниках 6 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Який курс в обмінниках 6 лютого

Станом на ранок 6 лютого портал Minfin наводить середній курс долара для купівлі в обмінних пунктах на рівні 43,15 гривень. Здати валюту в обмінники українці можуть в середньому по 43 гривні.

Євро обмінники продають по 51,20 гривні, а купують - за 51.

Скільки коштує долар у ПриватБанку

У касах ПриватБанку долар сьогодні можна купити за 43,35 гривні, а здати по 42,75. Тоді як 100 євро сьогодні обійдеться у 5 135 гривень, а продати валюту можна в банку за 5 035.

Для карткових операцій курс трохи вищий - 4 347 за 100 доларів при покупці та 4 290 - продаж. Євро також карткою буде дорожче - 51,54 гривня при купівлі та 50,61 - продаж.

Обмінники чи банки: де купувати валюту безпечніше

У інтерв'ю для РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак звертає увагу, що валюту слід міняти лише в легальних місцях. Це можуть бути як обмінники, так і банки. Легальні обмінники працюють з ліцензією.

Він також наголосив на ризиках купівлі валюти в обмінниках без ліцензії.

Експерт застерігає, що в таких місцях є ризик втрати грошей - можливі фальшиві купюри чи обман.

Тож, перш ніж купувати валюту в обміннику слід перевірити наявність у нього ліцензії з коректною адресою.

Де сьогодні дешевше? Станом на ранок 6 лютого, купівля долара в обмінниках обійдеться в середньому на 20 копійок дешевше, ніж у ПриватБанку. Проте експерти радять не ганятися за сумнівною вигодою на "чорному" ринку.

