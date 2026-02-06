ПриватБанк изменил цену доллара: где 6 февраля выгоднее курс - в кассах или в обменниках

ПриватБанк утром 6 февраля обновил наличные курсы валют в своих кассах. Пока банковская система реагирует на официальные цифры Нацбанка, в обменниках наблюдается другая динамика.

Читайте также: Какой курс доллара и евро установил НБУ на 6 февраля

Где сегодня выгодный обмен с лучшим курсом и как не стать жертвой валютных спекулянтов - читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

ПриватБанк: курс доллара в кассах - 43,35 грн , карточный выше - 43,47 грн.

курс доллара в кассах - , карточный выше - Обменники: Средний курс доллара - 43,15 грн, что на 20 копеек дешевле , чем в кассах ПриватБанка.

Средний курс доллара - 43,15 грн, что , чем в кассах ПриватБанка. Евро: В банках валюту продают по 51,35 грн , в обменниках можно найти предложения по 51,20 грн .

В банках валюту продают по , в обменниках можно найти предложения по . Совет эксперта: Менять валюту безопасно только в лицензированных точках; избегайте "черного" рынка из-за риска фальшивых купюр.

Фото: средний курс валют в обменниках 6 февраля (инфографика РБК-Украина)

Какой курс в обменниках 6 февраля

По состоянию на утро 6 февраля портал Minfin приводит средний курс доллара для покупки в обменных пунктах на уровне 43,15 гривен. Сдать валюту в обменники украинцы могут в среднем по 43 гривны.

Евро обменники продают по 51,20 гривны, а покупают - по 51.

Сколько стоит доллар в ПриватБанке

В кассах ПриватБанка доллар сегодня можно купить за 43,35 гривны, а сдать по 42,75. Тогда как 100 евро сегодня обойдется в 5 135 гривен, а продать валюту можно в банке за 5 035.

Для карточных операций курс немного выше - 4 347 за 100 долларов при покупке и 4 290 - продажа. Евро также карточкой будет дороже - 51,54 гривна при покупке и 50,61 - продажа.

Обменники или банки: где покупать валюту безопаснее

В интервью для РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак обращает внимание, что валюту следует менять только в легальных местах. Это могут быть как обменники, так и банки. Легальные обменники работают с лицензией.

Он также отметил риски покупки валюты в обменниках без лицензии.

Эксперт предостерегает, что в таких местах есть риск потери денег - возможны фальшивые купюры или обман.

Поэтому, прежде чем покупать валюту в обменнике следует проверить наличие у него лицензии с корректным адресом.

Где сегодня дешевле? По состоянию на утро 6 февраля, покупка доллара в обменниках обойдется в среднем на 20 копеек дешевле, чем в ПриватБанке. Однако эксперты советуют не гоняться за сомнительной выгодой на "черном" рынке.