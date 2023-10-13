ПриватБанк запустив доставку платіжних карток поштою до шести країн Європи

За даними прес-служби, отримати картку ПриватБанку можна у відділеннях або через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

Картки ПриватБанку

Нагадаємо, з червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у Приват24 та отримати "Новою поштою".

До кінця 2024 року ПриватБанк надсилатиме перевипущені або нові картки "Новою поштою" безкоштовно.

У серпні державний ПриватБанк подовжив період використання всіх карток на 24 місяці. Клієнтам не потрібно перевипускати картки, вони будуть працювати ще два роки понад термін, що вказаний на картці.