ПриватБанк запустив доставку платіжних карток поштою до шести країн Європи

Державний ПриватБанк доставлятиме платіжні картки "Новою поштою" до шести країн Європи. До кінця січня 2024 року доставка карток буде безкоштовною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
За даними прес-служби, отримати картку ПриватБанку можна у відділеннях або через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.
Нагадаємо, з червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у Приват24 та отримати "Новою поштою".
До кінця 2024 року ПриватБанк надсилатиме перевипущені або нові картки "Новою поштою" безкоштовно.
У серпні державний ПриватБанк подовжив період використання всіх карток на 24 місяці. Клієнтам не потрібно перевипускати картки, вони будуть працювати ще два роки понад термін, що вказаний на картці.
На ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт в Україні - 26,6 млн.